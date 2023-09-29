أستاذ تاريخ: هناك الكثير لم يُكتب عن بطولات الجندي المصري في حرب أكتوبر

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إنه مازال هناك الكثير لم يُكتب عن انتصارات أكتوبر، مشيرًا الى أن معظم ما كُتب كان عن القادة والخطط وخط بارليف وبطولات الجندي المصري العظيمة.

بطولات الجندي المصري العظيم

وأضاف أستاذ التاريخ المعاصر والحديث، خلال لقائه ببرنامج «بصراحة» على قناة «الحياة» من تقديم الإعلامية رانيا هاشم «لسه فيه كتير لما يُكتب عن بطولات الجندي المصري العظيم».

وتابع «جالي جواب من حد عرف عنواني من بنها، هو جندي من أبطال حرب أكتوبر، وكان بيحكيلي زعلان وقالي إنتوا ركزتوا على الضربة الجوية ودور المدفعية، وحكالي شجاعته وشجاعة أصدقائه الجنود، وأنا في تقديري إنه يجب أن ننبش في تاريخ الجنود الأبطال الحقيقين اللي كان عندهم رغبة في الثأر».

إسرائيل كانت متخوفة من الجنود المصريين

واستكمل «إسرائيل كانت خايفة من الجنود المصريين، وقادة إسرائيل كتبوا في مذكراتهم ذلك، فمثلًا مناحم بيجن، قال إن النصر الخاطف اللي حققته إسرائيل في 5 يونيه 67 لم يعطيها الأمن، وأنه متخوف لما شاف مجندة إسرائيلية بتهين جندي مصري في 67، فتخوف وقال أن ثأر الجيش المصري وثأر الجنود المصريين لن يتأخر كثيرًا، وعشان كده كانت الملحمة العظيمة دي وكان عندنا جنود اللي مفروض يتكتب تاريخهم، وكمان الدراما تكتب تاريخهم».