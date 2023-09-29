أستاذ تاريخ: لم تحدث جريمة واحدة أثناء حرب أكتوبر.. والشعب كله كان متكاتفا

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إنه خلال فترة حرب أكتوبر لم تحدث جريمة واحدة في مصر، مشيرًا الى أن الشعب المصري كان متكاتفًا ووحدة واحدة.

الشعب المصري خرج للتبرع بالدم

وأضاف أستاذ التاريخ المعاصر، خلال لقائه ببرنامج «بصراحة» على قناة الحياة مع الإعلامية رانيا بدوي، «كل الشعب المصري خرج للتبرع بالدم، ومنهم من كان يقوم بالخدمة في المستشفيات، وكل واحد كان بيحاول يعمل اللي يقدر عليه».

وتابع «عندنا في نصر أكتوبر فيه جنود المفروض يتكتب تاريخهم والدراما تكتب تاريخهم، منهم من دخل في الدبابات بصدورهم، ومنهم اللي شال قنبلة وقرب من الدبابة ووضعها بداخل الدبابة، واللي فجر نفسه حتى يوقف زحف، واللي ساقه كانت معلقة وعمال يزحف عشان يرفع العلم، وأبرزهم صائد الدبابات».

واستكمل حديثه قائلًا «المفروض يتم جمع كل ذلك في دراسة عن البطل الحقيقي وهو الجندي المصري، ولم يكتب تاريخ الحرب كلها لأن كل وثائق الحرب لم تظهر حتى الآن».