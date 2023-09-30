الصحة تحذر من أعراض تشير للإصابة بنوبة قلبية.. استشر الطبيب فورا

حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية، من ظهور بعض الأعراض التي تكشف عن الإصابة بالنوبة القلبية، مشددة على استشارة الطبيب فور ظهورها على الشخص، وفقًا لما ذكرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

أعراض النوبة القلبية

وقالت وزارة الصحة، إن هناك عدد من الأعراض التي تكشف عن الإصابة بالنوبة القلبية، وإذا شعرت بها فاستشر الطبيب فورًا، موضحة أن من أهم تلك الأعراض:

- الشعور بألم أو إزعاج في وسط الصدر.

- الإحساس بألم أو إزعاج في الذراعين أو الكتف الأيسر أو في المرفقين أو الفك أو الظهر.

- وجود صعوبة أو ضيق في التنفس.

- الإحساس بالغثيان أو التعرض للتقيؤ.

- الإحساس بدوخة أو إغماء.

- وجود عرق بارد.

- شحوب الوجه.

أعراض النوبة القلبية لدى النساء

وذكرت الوزارة، أن هناك أعراضًا لمرض النوبة القلبية، قد تعاني منها النساء على وجه الخصوص، أهمها الإحساس بضيق في التنفس، والغثيان والتقيؤ وألم الظهر أو الفك، قائلة: «عند ظهور هذه الأعراض يجب عليكي التوجه للطبيب فورا».