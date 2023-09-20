وزارة الصحة: 7 أنواع من الأمراض تتطلب جلسات علاج طبيعي

تفشل العلاجات الدوائية في شفاء العديد من الأمراض، التي تتطلب في كثير من الأحيان إجراء جلسات علاج طبيعي، لما له من دور هام كجزء من الخطة العلاجية للكثير من الأمراض، وفقًا لما أوضحته وزارة الصحة والسكان المصرية.

الأمراض التي تتطلب جلسات علاج طبيعي

وأوضحت وزارة الصحة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك العديد من الأمراض التي تتطلب جلسات العلاج الطبيعي، كجزء هام من الخطة العلاجية.

- أمراض القلب والجهاز التنفسي.

- أمراض طب الأطفال.

- أمراض الأعصاب.

- أمراض العظام والعمود الفقري.

- الإصابات الرياضية.

- أمراض الشيخوخة.

- العلاج الطبيعي مفيد لصحة المرأة.

ما هو العلاج الطبيعي؟

يهتم العلاج الطبيعي باستعادة وتحسين قدرات الفرد الجسدية، وهو مناسب لجميع فئات المرضى من الأطفال وحتى كبار السن، والعلاج الطبيعي هو مهنة طبية، وتعتبر أحد أفرع الطب الهامة، التي من خلالها يقوم المتخصصون بعلاج الخلل الذي يصيب بعض وظائف الجسد المرتبطة بإصابة، أو إعاقة، أو مرض أو حالة صحية معينة، إذ تفيد جلسات العلاج الطبيعي بمفردها في علاج أمراض مختلفة، أو اعتبارها نوعًا من العلاج المساعد والذي يوصف إلى جانب علاجات أخرى.