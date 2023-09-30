عاجل.. أول تعليق من حسام حسن على ترشيحه لتدريب الزمالك

علق حسام حسن، مدرب المصري السابق، على ترشيحه لتولي منصب المدير الفني لنادي الزمالك، حال رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قيادة القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعدما سبق للهداف التاريخي لمنتخب مصر، أن قاد الفريق الأبيض مرتين من قبل.

وقال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية: «جماهير الزمالك معملتش أغنية لأي مدرب أو لاعب إلا عندما توليت قيادة الفريق، وعلاقتي بهم قوية بكل تأكيد، ولهم غلاوة خاصة ومعزة كبيرة، واعتبره توأم بالنسبة لي مثل الأهلي».

وتابع: «أي لاعب أو مدرب يتمنى العمل في الأهلي والزمالك بعد منتخب مصر، ولدي رصيد كبير مع نادي الزمالك، وكان لي الشرف أن أعيد الفريق لقوته الطبيعية في فترتي الأولى، ولا أنسى مشاهد جماهير القلعة البيضاء وحضورها في المدرجات، وثقتها في قدرة الفريق على تحقيق الفوز في أي وقت ضد كل المنافسين».

وأكمل: «ظروف معينة وأخطاء بشرية أضاعت مننا البطولات مع الزمالك، في ظل وجود لاعبين مجتهدين لكنهم ليسوا نجوم سوبر».

وواصل: «أتمنى التوفيق والنجاح لنادي الزمالك وجماهيره، ولا أهتم بمن يحاول تشويه تلك العلاقة، ومن أفضل فترات الفريق خلال تولينا تدريب النادي».

وردا على إمكانية تدريبه لنادي الزمالك، علق قائلًا: «لي الشرف بكل تأكيد، وربنا يوفق اللي موجودين، وأي مدرب أجنبي أو مصري أمنيته الكبيرة هي تدريب الأهلي أو الزمالك، وكنت بموت نفسي مع الجهاز الفني عشان نحاول نفرح جماهير الفريق الأبيض».