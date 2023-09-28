أول رد رسمي من الزمالك على اعترافات بيريرا بأخطاء أمين عمر في لقاء المقاولون

كشف الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك، عن موقف النادي بعد اعترافات البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، بخطأ أمين عمر في مباراة المقاولون العرب الأخيرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

رد رسمي من الزمالك على اعترافات بيريرا بأخطاء أمين عمر في لقاء المقاولون وقال البناني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، رفعنا الخطاب الأول إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية، طالبنا فيه بإعادة المباراة وضرورة إبعاد أمين عمر عن إدارة مباريات نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد أحداث مباراة المقاولون العرب الأخيرة في مسابقة الدوري المصري.

وتابع رئيس اللجنة الثلاثية: في الوقت الحالي، ننتظر تقرير الجهاز الفني وعبدالواحد السيد بشأن اعترافات بيريرا، وفور استلام التقرير، سنقوم بإرساله إلى الجهات المعنية من أجل الحفاظ على حقوق نادي الزمالك في أزمة، خاصة وأن اللجنة الحالية لديها أكثر من ملف بخلاف كرة القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الوقت الحالي، لملاقاة نادي أرتا سولار في دور 32 لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي الكونفدرالية، وتقام المباراة على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء السبت المقبل.