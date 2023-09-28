عاجل| مفاجأة.. أمين عمر يعترف بأخطائه في مباراة الزمالك والمقاولون العرب

فجر مصدر مسئول باتحاد الكرة المصري، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن أخطاء أمين عمر في مباراة الزمالك والمقاولون العرب، في الجولة الثانية من عمر بطولة دوري نايل، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الطرفين 1-1.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «أمين عمر اعترف للمقربين منه بأخطائه في مباراة الزمالك والمقاولون العرب، وأكد بأن بالفعل الزمالك كان يستحق ركلة جزاء بعد ما شاهد اللقطة أكثر من مرة بعد العودة لمنزله في نفس اليوم واليوم التالي».

أمين عمر رفض الاعتراف بأخطائه في تقرير المباراة

وتابع: «أمين عمر رفض أن يكتب في تقريره بأنه أخطأ، والزمالك كان يستحق ركلة جزاء، لأنه كان سيؤثر على مسيرته، خاصة وأن لديه طموح كبير في بطولة أمم أفريقيا المقبلة والتي ستقام في كوت ديفوار خلال شهر يناير».

واعترف البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام بركلة جزاء الزمالك أمام المقاولون العرب، ولكن في الوقت ذاته لن تعاد المباراة، خاصة وأن أمين عمر لم يدون هذا في تقريره.. طالع التفاصيل من هنا.

فيما أكد مصدر بلجنة الحكام في وقت سابق، بأنه تم التحقيق مع أمين عمر بسبب خطأه وتم مواجهته بأخطائه في المباراة طالع التفاصيل من هنا.