فحص مليون مواطن ضمن مبادرة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها بالمنوفية

نجحت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة في فحص مئات الآلاف من المواطنين، على مستوى جميع مراكز ومدن محافظة المنوفية، حيث انتشرت الفرق الطبية في جميع المناطق والقرى للوصول إلى أبناء المحافظة لإجراء الفحوصات الطبية، وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وتحقيق أعلى نسبة مستهدفة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مبادرة 100 يوم صحة في محافظة المنوفية

وقال الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن مبادرة 100 يوم صحة نجحت في فحص أكثر من مليون مواطن على مستوى المحافظة منذ بدايتها، مشيرا إلى أن حملات طرق الأبواب ساهمت في زيادة معدلات الأداء للوصول إلى كافة فئات الشعب.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة 100 يوم صحة كانت تعمل حتى في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، مشيرا إلى أن هناك تكثيف لحملات التوعية من الفرق المشاركة لزيادة الوعي ومعرفة الخدمات التي تقدمها المبادرة الرئاسية.

أهداف المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

وأوضح أن المبادرات الرئاسية التي تتعلق بصحة المواطنين تساهم بشكل واضح للكشف المبكر عن الأمراض والوصول إلى أبناء القرى الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، يتابعان يوميا أعمال الحملة، ويقدمان الدعم اللازم لها.

ووجه «عبدالغني»، الشكر للأطقم الطبية المشاركة في مبادرة 100 يوم صحة على مستوى محافظة المنوفية، مؤكدا أنهم يبذلون مجهودا كبيرا للوصول إلى جميع المواطنين والفئات المستهدفة في المدن والقرى.