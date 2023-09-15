عضو الجمعية المصرية للحساسية: مبادرة 100 يوم صحة تعزز مناعة المواطنين

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مبادرة 100 مليون صحة تعكس اهتمام الدولة بصحة المواطنين بالصعيد، هذه المنطقة التي كانت نائية وبعيدة كل البعد عن الاهتمام بملف الصحة مقارنة بأماكن أخرى.

مبادرة 100 يوم صحة امتداد لمبادرة 100 مليون صحة

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، مبادرة 100 يوم صحة امتداد لمبادرة 100 مليون صحة وتعكس التدخل السريع للدولة لتعزيز مناعة المواطنين، وتحرير الصعيد من أمراض العصر، والحد من تداعيات الأمراض بداية من الأنيميا حتى السرطان وتأمين الصعيد ضد الأوبئة، ويعتبر ذلك نجاحًا كبيراً للدولة المصرية.

المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: أن المبادرة تهدف إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، والوقاية وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتعمل أيضًا على تحفيز المواطنين على الحفاظ على الصحة من خلال تتبع قياسات الوزن والطول والنبض والضغط وأيضًا الحدّ من السلوكيات الخطرة مثل التدخين إهمال الغذاء وغيرها.