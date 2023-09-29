صحة أسيوط تجري 89 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط اليوم الجمعة، عن إجراء 89 عملية جراحية مجانية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

عمليات جراحية مجانية

حيث أجرت مستشفيات الصحة بمحافظة أسيوط اليوم الجمعة 89 عملية جراحية مجانا للمرضى غير القادرين وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وأجرت مستشفى البداري المركزي بقيادة دكتور محمود عبد السلام مدير مستشفى البداري المركزي 10 عمليات جراحية بأقسام الجراحة والنساء والولادة والأنف والأذن والحنجرة والعظام، وفي مستشفى الرمد بأسيوط بقيادة دكتورة كريستين تادروس مدير مستشفى الرمد وتم إجراء 13 عملية مياه بيضاء بالفاكو.

كما أجرت مستشفى الإيمان العام بقيادة دكتور محمد جمال أحمد مدير مستشفى الإيمان العام اليوم الجمعة 23 عملية جراحية مجانية بأقسامها المختلفة تنوعت بين 19 حالة عظام و2 قيصرية و2 زايدة.

مستشفى الصحة الإنجابية

فيما أجرت مستشفى ديروط المركزي بقيادة دكتور رمضان أحمد 8 عمليات جراحية مجانية متنوعة بأقسام الجراحة والنساء والولادة والمسالك البولية ومستشفي منفلوط للصحة الإنجابية، أجرت 6 عمليات مجانية ولادة قيصرية ومستشفى الغنايم المركزي أجرت عمليتين جراحيتين مجانية اليوم الجمعة.

مستشفي القوصية المركزي

بينما أجرت مستشفى القوصية المركزي بقيادة دكتور وليد أحمد أنور رياض اليوم الجمعة، 10 عمليات مجانية تنوعت بين 4 أنف وأذن و3 نساء وتوليد، و2 جراحة وواحدة عظام وفي مستشفى ساحل سليم المركزي، تم إجراء 11 عمليات مجانية في قسم الإصابات والطوارئ وفي مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة أسيوط بقيادة دكتورة وفاء زين العابدين تم إجراء 6 عمليات قيصرية.

تقديم الرعاية الصحية

و أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن القطاع الصحي يولي اهتماماً كبيراً بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضي والمترددين علي المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط وخاصة غير القادرين على تكاليف العلاج وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي ومن هذا المنطلق تقوم العديد من مستشفيات اسيوط بإجراء العمليات المجانية لغير القادرين كل يوم جمعة موجهاً الشكر والتقدير للأطقم الطبية والفنية وإدارة المستشفيات علي الجهود المبذولة في خدمة المرضي.