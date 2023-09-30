السبب الحقيقي وراء حريق نينوى في العراق.. صديق العريس يكشف عن مفاجآت

كشف أحد أصدقاء عريس حفل زفاف نينوى العراقية، عن السبب الحقيقي وراء حريق نينوى في العراق الذي أسفر عن إصابة نحو 450 شخصا وهم تقريبًا نصف المعازيم، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

السبب الحقيقي وراء حريق نينوى في العراق

وفقًا للوكالة العراقية للأنباء، أفاد مرتضى أسعد الشبكي، صديق العريس ريفان، بأن السبب الحقيقي وراء حريق نينوى في العراق ليست الألعاب النارية فقط ولكن قبل كذلك، كانت أجهزة التبريد تشتعل في النيران دون أن يتم اكتشافها من قبل أحد، واستمر حريق أجهزة التبريد لأكثر من نصف ساعة، مما ساهم في انتشار النيران إلى الجدران.

وقال الشبكي إن شخصًا ما قد أبلغ صاحب القاعة أن أجهزة التبريد قد تم إطفاؤها، دون أن يكون على علم بأن نيران أجهزة التبريد ستكون هي السبب الحقيقي وراء حريق نينوى في العراق لتشتعل وتمتد إلى الجدار من الخلف.

وأوضح الشبكي أن عدد الحضور في الحفل بلغ 1100 شخص، وأكد أن هناك عائلات كاملة قد دفنت وما زالت جهود البحث مستمرة لاستخراج بقايا الجثث المتفحمة وتحديد هويتهم من خلال بقايا ثيابهم.

اختفاء صاحب قاعة حفل زفاف نينوى

وأضاف: «صاحب القاعة اختفى تمامًا وكأن ما حدث في قاعته لم يكن أمرًا هامًا»، مشيرًا إلى أن العروس فقدت حتى الآن تسعة أشخاص من عائلتها، في حين فقد العريس ثلاثة أشخاص من عائلته، ولم يتمكن أحد من مدينة الحمدانية من النوم منذ أكثر من 24 ساعة، حيث يصل صراخنا ونحيبنا إلى مدن أخرى، لأننا نعيش في كارثة جماعية».

وأشار إلى أن عدد الحضور تقسم إلى نصفين، حيث تمكن الأشخاص القريبون من الباب بصعوبة من الخروج، بينما هرع النصف الآخر من القاعة إلى الحمامات أو الطاولات الخلفية على أمل النجاة، ولم يكن هناك سوى مخرج واحد ومدخل واحد في القاعة

وقال الشبكي إن جشع صاحب المكان يتسبب في دفن عائلات كاملة ومازالنا نبحث عن عائلات أخري مفقودة حتى الآن.