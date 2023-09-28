فيديو جديد يظهر بداية نشوب حريق قاعة زفاف نينوي.. «رقص العروسين»

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تظهر فيه لحظة بداية حريق قاعة الأفراح بقضاء الحميدية بمدينة نينوى بالعراق.

الفيديو يظهر بداية نشوب الحريق في القاعة

يظهر في الفيديو العروسين وهما يرقصان، بينما تسببت الألعاب النارية الموجودة في القاعة في اشتعال السقف، ما جعل النيران تتساقط على الحضور، ويظهر في الفيديو قطعة نار تنزل على طفل وتٌشعل النار في رأسه.

مصرع وإصابة 250 شخصا بسبب حريق حفل زفاف نينوي

وتسببت الألعاب النارية في اشتعال حريق بقاعة أفراح، ما تسبب في وفاة 100 شخص من أطفال وعجزة، وإصابة 150 شخصا آخرين.

وأعلن الدفاع المدني العراقي أن مواد البناء سريعة الاشتعال أسهمت في فاجعة حفل زفاف نينوى بالعراق والتي خلفت 100 قتيل و150 مصاب واتهمت ملاك القاعة بانتهاك بروتوكولات السلامة والأمن، بينما أعلن اللواء الركن عبدالله الجبوري قائد عمليات نينوى القبض على 19 شخصاً، في وقت سابق اليوم، مؤكداً أن إجراءات السلامة لم تحترم.