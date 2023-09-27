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لحظة اندلاع حريق قاعة حفل زفاف في «نينوي» بالعراق.. جثث متفحمة (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
10:19 ص | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
حريق العراق

حريق العراق

رصدت الكاميرات حريق مدينة نينوى في العراق الذي التهم قاعة حفل زفاف، وأسفر عن مقتل وإصابة 450 شخصا،  بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

وأعلن قائد عمليات نينوى العراقية، أن فرق الدفاع المدني أنهي عمله في قاعة الحمدانية ولا جثث متبقية، ويرجع سبب ارتفاع عدد الضحايا إلى التدافع والاختناق، وجار البحث عن  مالك قاعة الحمدانية الذي فر هاربا إلى إقليم كردستان، مؤكدا أنه جرى توقيف 9 أشخاص مسؤولين عن قاعة الحمدانية. 

فاجعة مؤلمة في العراق  

وقال الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، إن ما حدث لأبنائنا في الحمدانية فاجعة مؤلمة، ونؤكد ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث.

حداد لمدة أسبوع في نينوى

وأعلن محافظ نينوى في العراق الحداد لمدة أسبوع بعد حريق الحمدانية، وذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن حريق الحمدانية مأساة هائلة ونشعر بالصدمة والألم بسبب الخسائر الفادحة بالأرواح.

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