لحظة اندلاع حريق قاعة حفل زفاف في «نينوي» بالعراق.. جثث متفحمة (فيديو)

رصدت الكاميرات حريق مدينة نينوى في العراق الذي التهم قاعة حفل زفاف، وأسفر عن مقتل وإصابة 450 شخصا، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

في العراق حادثه مؤلمه ومفجعه حريق نشب في قاعة افراح تسبب في مقتل اكثر 150 شخص وتم العثور على جثة العروس متفحمة ووفاة العريس وعائلتهما. بسبب ألعاب نارية اشعلها أطفال وهذا مشهد من بداية الحريق pic.twitter.com/UY9wM2RTVD — محمد الفيصل (@Mooh32a) September 27, 2023

وأعلن قائد عمليات نينوى العراقية، أن فرق الدفاع المدني أنهي عمله في قاعة الحمدانية ولا جثث متبقية، ويرجع سبب ارتفاع عدد الضحايا إلى التدافع والاختناق، وجار البحث عن مالك قاعة الحمدانية الذي فر هاربا إلى إقليم كردستان، مؤكدا أنه جرى توقيف 9 أشخاص مسؤولين عن قاعة الحمدانية.

فاجعة مؤلمة في العراق

وقال الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، إن ما حدث لأبنائنا في الحمدانية فاجعة مؤلمة، ونؤكد ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث.

حداد لمدة أسبوع في نينوى

وأعلن محافظ نينوى في العراق الحداد لمدة أسبوع بعد حريق الحمدانية، وذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن حريق الحمدانية مأساة هائلة ونشعر بالصدمة والألم بسبب الخسائر الفادحة بالأرواح.