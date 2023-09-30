حضور جماهيري كبير في حفل عمرو دياب بالأردن (صور)

وسط حضور جماهيري غير مسبوق واستعدادات أمنية ضخمة، أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا أسطوريا في مسرح أيلا بمدينة العقبة بالأردن.

وكان عمرو دياب قد وصل للأردن ظهر الجمعة قبل ساعات من الحفل، وسط ترقب كبير من وسائل الإعلام الأردنية التي وصفت الحفل بأنه الأضخم في حفلات صيف 2023، واحتشد الآلاف من عشاق الهضبة في ساحة المسرح قبل انطلاقه بساعات رافعين اللافتات للترحيب بعمرو دياب الذي صعد للمسرح على أنغام أغنيته «يا أنا يا لأ».

تفاصيل حفل عمرو دياب في الأردن

وعلى مدار ساعتين قدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته مثل «ده لو اتساب»، «أنت الحظ»، «برج الحوت»، «وياه»، «شكرا من هنا لبكرة»، «أيام وبنعيشها»، و«هي عاملة إيه»، «قمرين»، «العالم الله»، «نور العين»، و«يدق الباب».

وكانت الشركة المنظمة للحفل قد أعلنت نفاد جميع التذاكر قبل شهر من موعده، بينما شهدت مدينة العقبة إقبالا سياحيا كبيرا حيث أعلنت جمعية الفنادق الأردنية ارتفاع حجوزات جميع فنادق العقبة لتصل نسبة الإشغالات إلى 99%؜ خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يشهدها الحفل.

على جانب آخر يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل في قطر يوم 6 أكتوبر المقبل ضمن فعاليات بطولة قطر الكبرى فورمولا 1 لسباق السيارات.