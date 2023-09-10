أضخم حضور جماهيري.. عمرو دياب يحيي حفلا أسطوريا في أبو ظبي (صور)

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا كبيرا مساء أمس السبت في أبو ظبي، إذ شهد الحفل حضورا جماهيرا غير مسبوق، وأشارت الجهة المنظمة له بأن الحضور يعد الأضخم لأي فنان عربي في أبو ظبي هذا الصيف.

وتوافد الآلاف من محبي الفنان عمرو دياب الى مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات طويلة، وكعادته صعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة «يا أنا يا لأ».

تفاصيل حفل الهضبة في أبوظبي

وقدم الهضبة مجموعة من أجمل أغانيه مثل: «لو اتساب، برج الحوت، وياه، انت الحظ، راجع، ميدلي العالم الله ونور العين وليلي نهاري، وميدلي قديم، شكرا من هنا لبكره، تملي معاك»، واختتم الحفل بـ«هتتدلع».

ومن ناحية أخرى، كان الفنان عمرو دياب قد طرح منذ فترة أحدث أغنياته بعنوان «والله أبدا»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عادل حقي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا خاصة وأنه غنى فيها مقطعا من الشعر العربي للشاعر الأندلسي الشهير ابن زيدون.

وعلى صعيد آخر يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي بالأردن يوم 29 سبتمبر الجاري.