فنادق العقبة ترفع شعار «كامل العدد» استعدادا لحفل عمرو دياب بالأردن

إقبال جماهيري غير مسبوق يشهده حفل الفنان عمرو دياب، الذي يقام في مدينة العقبة بالأردن، الجمعة المقبل.

نفاد تذاكر حفل عمرو دياب

وكانت الشركة المنظمة للحفل، أعلنت نفاد جميع التذاكر منذ 25 يوما، بالإضافة إلى التذاكر الإضافية التي جرى طرحها نظرا للإقبال الجماهيري.

وتشهد مدينة العقبة بالأردن استعدادات كبيرة لحفل الفنان عمرو دياب إذ أعلنت جمعية الفنادق الأردنية ارتفاع حجوزات جميع فنادق العقبة لتصل نسبة الإشغالات إلى 99% خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يشهدها الحفل.

ومن جانبه، أكد حسين هلالات نائب رئيس الجمعية أن ارتفاع نسبة إشغالات الفنادق في العقبة يتزامن مع الحفل الكبير الذي يحييه عمرو دياب في العقبة، وهو نفس الأمر الذي تكرر من قبل عند إحيائه حفلا غنائيا بنفس المنطقة.

اهتمام الإعلام الأردني بالحفل

ومن ناحية أخرى، يشهد الحفل اهتماما كبيرا من الإعلام الأردني إذ يعد الحفل هو الحدث الفني الأضخم في صيف مدينة العقبة هذا العام.

يذكر أن الفنان عمرو دياب أحيا حفلا كبيرا في الاتحاد أرينا بأبوظبي منذ فترة، وشهد الحفل أعلى حضور جماهيري لفنان عربي وعالمي في المسرح منذ تأسيسه.