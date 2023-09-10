إدارة اتحاد «أرينا» في أبو ظبي تكرم عمرو دياب: حفله الأعلى حضورا

أعلنت إدارة ساحة اتحاد أرينا بأبوظبي، تحقيق النجم الكبير عمرو دياب أعلى حضور جماهيري في حفله هناك أمس السبت.

حفل عمرو دياب

وكشفت إدارة المسرح الأكبر في أبوظبي عن تحقيق عمرو دياب لرقم قياسي غير مسبوق منذ افتتاحه عام 2022، متجاوزًا عدد الحضور الجماهيري لحفلات أي فنان سواء الأجانب أو العرب ومن بينهمMaroon 5، Imagine Dragons ، Backstreet Boys، وكذلك النجوم العرب كاظم الساهر وعبدالمجيد عبدالله وشيرين عبدالوهاب.

الإدارة تهدي عمرو دياب درع رسمي

وأهدت إدارة ساحة اتحاد أرينا درعها الرسمي للفنان الكبير عمرو دياب، تقديرًا على نجاح حفله وتحقيقه أعلى رقم لحضور جماهيري غير مسبوق في حفله.

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلا مساء أمس السبت في اتحاد «أرينا» بأبو ظبي.

وتوافد الآلاف من محبي الفنان عمرو دياب على مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات طويلة، وكعادته صعد عمرو دياب الى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة «يا أنا يا لأ».

أفضل أغنيات عمرو دياب

وقدم الهضبة مجموعة من أجمل أغانيه مثل: «لو اتساب، برج الحوت، وياه، إنت الحظ، راجع، ميدلي العالم الله، ونور العين، وليلي نهاري، وميدلي قديم، شكرا من هنا لبكرة، تملي معاك»، واختتم الحفل بـ«هتتدلع».

يُذكر أنَّ عمرو دياب يستعد لإحياء حفل كبير في الأردن يوم 29 سبتمبر الجاري.