الزي الأزهري يزين طابور الصباح في أول أيام الدراسة بمعاهد نجع حمادي

انطلقت الدراسة اليوم السبت، في المعاهد الأزهرية للبنين والفتيات في كل المراحل التابعة للمنطقة الأزهرية بمحافظة قنا، وسط انتظام الطلاب بالزي الرسمي، وحضور القيادات التعليمية.

طابور صباح مميز بالزي الأزهري

وفي معهد بنين نجع حمادي شمال محافظة قنا، انطلقت اليوم الدراسي بطابور الصباح، في مشهد جميل رسمه الطلاب بالزي الأزهري، والمتمثل في العمامة والجلباب.

وقالت منطقة قنا الأزهرية، في بيان صحفي اليوم، إن الدراسة بدأت اليوم في المعاهد الأزهرية في جميع المراحل التعليمية سواء رياض الأطفال أو الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوية.

المعاهد الأزهرية في قنا

وأكدت المنطقة الأزهرية أن اليوم بدأ بطابور الصباح وتسكين الطلاب والطالبات في الصفوف الأولى للفصول وجميع المراحل، وبعدها بدأ اليوم الدراسي بدخول المعلمين الفصول حسب الجدول.

كما تم توزيع المناهج على المعلمين داخل المعاهد الأزهرية في كل المراحل حسب النصاب القانوني لكل معلم حسب درجته، مؤكدين عدم وجود معوقات.