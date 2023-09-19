المعاهد الأزهرية تعلن إقامة اجتماع شمل لمديري مرحلة رياض الأطفال

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية إقامة اجتماع موسع شمل جميع مديري مرحلة رياض الأطفال على مستوى المناطق الأزهرية بحضور الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذ الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، وكيل القطاع، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، جاء ذلك في إطار حرص واهتمام قطاع المعاهد الأزهرية بقيادة الشيخ أيمن عبد لغني بطفل الروضة وتنشئته تنشئة سليمة وواعية.

مناقشة العديد من المحاور

ناقش الاجتماع العديد من المحاور المهمة التي تخدم العملية التعليمية مما يعود بالإيجاب على تحسين مستوى طفل الروضة، وكانت أهم تلك المحاور هي:

أولًا: سبل استيعاب كثافة أطفال الروضة العالية غير المسبوقة؛ نظرًا للإقبال الشديد من الأهالي لإلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري لما لمسوه من تطور مستمر خاصة في الفترة الأخيرة، ومناقشة التوسع في افتتاح روضات جديدة، وزيادة أعداد القاعات، مع مراعاة تجهيزها بكافة الاحتياجات المادية والبشرية.

ثانيًا: الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة لسد العجز داخل قاعات رياض الأطفال.

ثالثا: التعاقد مع عاملات للقيام بتنظيف وتطهير القاعات بصورة مستمرة؛ حرصًا على سلامة أبنائنا.

الحرص على تعاون الإدارات

رابعا: الحرص على تعاون الإدارات فيما بينها لإنجاح العملية التعليمية وتقدمها.

خامسًا: مناقشة كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وعرض المشكلات الموجودة ليتم طرح الحلول الممكنة لتذليل كل العقبات.