قطاع المعاهد الأزهرية يستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية بالأقصر

أناب الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، بالإشراف على لجنة الوظائف بمدينة الأقصر.

انعقاد اللجنة لفحص المتقدمين

وأفاد قطاع المعاهد إلى أنّ اللجنة انعقدت للاختيار المتقدمين لوظائف «التوجيه - مديرو الإدارات - شيوخ المعاهد» وذلك لعدد من المناطق الأزهرية هي: «أسوان، وقنا، والبحر الأحمر، والأقصر».

تفاصيل المقابلات والحضور

وتستمر المقابلات 5 أيام في منطقة الأقصر الأزهرية، وضمت اللجنة الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، د. محمد على معوض رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بمشيخة الأزهر، عصام القاضي، مدير عام الجودة، والشيخ حميد أبو عريضة مدير عام شئون المناطق بقطاع المعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى أعضاء من الأمانة الفنية للجنة الوظائف الإشرافية.