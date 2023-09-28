رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023

لا زالت المعاهد الأزهرية تستقبل التحويلات بين ومعهد وأخر حتى منتصف أكتوبر المقبل، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب وذويهم للتنقل وفق معايير وإجراءات وضعها قطاع التعليم الأزهري.

واستمرارا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية، وإتمام عملية التحويل على النحو التالي.

رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية

يمكن للطلاب التحويل بين المعاهد الأزهرية من خلال الضغط هنـــا، منوهة إلى عدد من الضوابط وهي:

- التحويل يكون من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

- يذهب ولي الأمر إلى المعهد المراد التحويل إليه لمعرفة عدم وجود مكان من عدمه.

- يتوجه ولي الأمر ومعه شهادة الميلاد إلى المعهد المقيد به نجله للحصول على الرقم السري.

- يتم الدخول وملء البيانات من خلال الرباط السابق ذكره.

- يقوم ولي الأمر بعد التأكّد من كل الموافقات بطبع الطلب نسختين، في حالة قبول الطلب، يتم تحويل الطلب إلكترونيًا للمعهد المحول إليه، لإبداء الرأي بمعرفة شيخ المعهد، والذهاب إلى المعهد يسلم نسخة من الطلب، ويتسلم الملف بعد التوقيع على إقرار بالاستلام، ويأخذ النسخة الثانية من الطلب معه للمعهد الجديد.

شروط التحويل بين المعاهد الأزهرية

وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

1- يجب على الطالب وولي أمره التوجه إلى المعهد المقيد به وذلك من أجل استلام اسم المستخدم وكلمة المرور للطالب.

2- يتأكّد رائد التحول ومختص شؤون الطلاب بالمعهد من شخصية الطالب وولي أمره قبل إعطاءه كلمة المرور.

3- يجب أن توافق الجهة المنقول منها الطالب على طلب النقل أولًا.

4- أن يتحقق في الطالب شرط السن، إذ يتقدم ولي الأمر بإفادة بسن القبول إلى المدرسة الذي يريد التحويل إليها.

5- كما يجب أن يجتاز الطالب امتحان في اللغة الأجنبية الأولى والثانية.

6- بعد التقديم إلكترونيًا، يطبع الطالب أو ولي أمره نسختين من الطلب الذي قام بتقديمه إلكترونيًا.

7- يسحب ولي أمر الطالب بعد ذلك، وبعد الموافقة على الطلب إلكترونيًا؛ الملف ويقديمه إلى المعهد المحول إليه.