توزيع الكتب على طلاب 240 مدرسة في أول أيام الدراسة بكفر الشيخ

انطلقت الدراسة في مدارس كفر الشيخ، اليوم السبت، واتنظم الطلاب في طابور الصباح، الذي شهد ترديد النشيد الوطني عقب الإذاعة المدرسية، وتنوعت فقراتها بين تلاوة القرآن الكريم، والحديث الشريف، والتهنئة بالعام الدراسي الجديد، والمولد النبوي الشريف، والمشروعات القومية التي شهدتها المحافظة.

محافظ كفر الشيخ يقدم التهنئة للطلاب

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للطلاب والطالبات والعاملين بالحقل التعليمي، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى ضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية، والالتزام بتحية العلم، وإتاحة بنوك للأسئلة لجميع المراحل الدراسية بدءا من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، وتكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي.

وكيل تعليم كفر الشيخ يوزع الكتب علي الطلاب

بينما بادر محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، وسامح داود، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وماجدة الدسوقي خطاب، مديرة المدرسة الثانوية الصناعية للبنات، بتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب، ووجه الشكر للمعلمين المتواجدين بالطابور إضافة لمعلمات التربية الرياضية، وللطالبات على حسن أدائهم خلال طابور الصباح وتحية العلم.

انتظام الدراسة بـ240 مدرسة في كفر الشيخ

وأكد محمد عبدالله، وكيل تعليم كفر الشيخ، انتظام الدراسة في 240 مدرسة، ما بين مدارس تعليم فني أو مدارس تعمل بنظام الفترتين للتعليم الأساسي، وتم توزيع الكتب على الطلاب، مقدما التهنئة للطلاب والطالبات.

وقدم التهنئة للطلاب والطلاب بالعام الدراسي الجديد، موجها بالاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتخلق بأخلاقه، كما وجههم بممارسة الأنشطة الرياضة، والتعرف على المشروعات القومية التي شيدتها الدولة بالمحافظة.

كما ستستقبل جميع المدارس وعددها 2298 مدرسة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، الطلاب بالصفوف الأولى، غداً الأحد، في ظل متابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.

وشدد وكيل تعليم كفر الشيخ على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود للقضاء عليها، وحظر من تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.