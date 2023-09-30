الجامعات تستقبل الطلاب في العام الدراسي الجديد بفعاليات رياضية وثقافية

بدأت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد بمختلف المحافظات، اليوم، في استقبال الطلاب المقيدين بها في العام الدراسي الجديد 2023-2024 من القدامي والجدد، بإقامة مهرجانات واحتفالات، مع مراعاة تطبيق القواعد والضوابط الوقائية للحفاظ على الصحة.

انتظام العملية التعليمية

ووجه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة استعداد كل الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد، والعمل على توفير الاحتياجات اللوجستية والمتطلبات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، والتأكيد على جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية بمختلف المحافظات، واتباع معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب ولجميع منسوبي الحرم الجامعي.

استقبال الطلاب الجدد

واستعدت جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى المسجلين بمختلف الكليات، من خلال تجهيز كرنفالات واحتفالات الاستقبال، وتدشين عدد من الأنشطة الطلابية المختلفة وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة أنهت استعداداتها الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023ـ 2024، والمقرر أن يبدأ اليوم، باحتفالية تتضمن طابور عرض وفقرات كورال هارموني، إضافة إلى عرض فيلم تسجيلي للتعريف بأنشطة ومعسكرات الجامعة في رأس البر ومطروح، فضلا عن إقامة معرض مجاني لتوزيع الكتب الثقافية على الطلاب، بمشاركة المجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة للقصور الثقافة والمجلس القومي للترجمة ومعرض للفنون التشكيلية.