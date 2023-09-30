انطلاق العام الدراسي الجديد بالصفوف الأولى في 12 محافظة اليوم

انطلق العام الدراسي الجديد، اليوم السبت، في 12 محافظة لا تطبق إجازة السبت، وهي الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية، فيما تنتظم الدراسة في باقي المحافظات غدا الأحد.

ودقت أجراس المدارس في الطابور الصباحي، ولأول مرة لن يشارك في افتتاح العام الدراسي الجديد سوى طلاب الصف الأول بكل مرحلة تعليمية، لمنع التزاحم، ضمن إجراءات كثيرة اتخذتها وزارة التربية والتعليم، لعودة الانضباط إلى المدارس، وفق لائحة صارمة مليئة بالعقوبات والمسؤوليات التي تفرض على كل أطراف المنظومة، أن يعرف واجباته وحدوده، ليُحاسب المقصّر، ويكافئ من يستحق الإثابة.

إجراءات احترازية ووقائية

واستقبلت المدارس الطلاب في أول أيام الدراسة بالفصل بالعام الدراسي الجديد بالبالونات وأعلام مصر في الفصول، وتجهيز الكتب الدراسية للطلاب على المقعد الخاص بكل طالبٍ، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من أي أمراض معدية.

لائحة الانضباط المدرسي

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب بالمدارس يبلغ أكثر من 25 مليون طالب، وتعمل الوزارة على الاستثمار في هؤلاء الطلاب لإعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة.

وأشار الوزير إلى تخصيص اليوم الأول للدراسة لاستقبال الطلاب للصفوف الأولى بالترحاب والود، واليوم الثاني لبقية الصفوف.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن لائحة النظام والانضباط المدرسي تحدد حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، ومسؤوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ كما تستهدف تحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة، مشيرًا إلى أن الانضباط في المدرسة المصرية يمثل أولوية مهمة.

الحصة الأولى

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الحصة الأولى في أول أيام العام الدراسي الجديد لجميع المراحل التعليمية ستكون عن المشروعات القومية والولاء والانتماء للوطن، مشيرا إلى تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية والأماكن السياحية.

وأضاف الوزير «هدفنا غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية، من خلال إذاعة الأغاني الوطنية وتلك التي تقدر المعلم والمدرسة»، مؤكدا ضرورة الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية.