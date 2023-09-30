سعر سكر التموين لشهر أكتوبر 2023.. الصرف الجديد يبدأ غدا

تبدأ منافذ بقالي التموين، غدا الأحد 1 أكتوبر، صرف سكر التموين لشهر أكتوبر 2023، لحاملي البطاقات التموينية البالغ عددهم 23 مليون بطاقة تموين، ضمن مقررات التموين والحصص المستحقة لأصحاب البطاقات عن شهر أكتوبر.

سعر سكر التموين لشهر أكتوبر 2023

وقالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن سعر سكر التموين لشهر أكتوبر 2023، مستقر كما هو عند 12.60 جنيه للكيلو جرام، وذلك للأفراد المستحقين للسكر التمويني المدعم فقط.

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن ثبات سعر السكر يأتي ضمن ثبات جميع أسعار قائمة السلع التموينية البالغ عددها 31 سلعة تموينية مدعمة، موضحة أنه جميع السلع تشهد خلال عملية صرف مقررات شهر أكتوبر ثباتا واستقرارا دون تحريك سعر أي سلعة.

حصة بطاقة التموين من السكر

وتحصل بطاقة التموين على عدد محدد من أكياس السكر التمويني وفقا لعدد الأفراد المقيدين على بطاقة التموين، مع تحديد ح د أقصى للبطاقة الواحدة وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي نص على «يحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين على كيس سكر واحد وبحد أقصى 6 أكياس سكر للبطاقة الواحدة».