سعر كيلو السكر اليوم في المجمعات الاستهلاكية.. أقل من الأسواق

تعد أسعار السلع الأساسية من أكثر الأشياء التي تشغل بال المواطنون، إذ أنهم يحرصون على معرفة أسعارها في كل الأماكن، حتى يتمكنوا من شرائه من الأماكن التي توفرها بأسعار مخفضة، ومن أبرز تلك السلع سعر كيلو السكر اليوم، إذ أن المواطنين يستهلكونه بكميات كبيرة.

وتوفر المجمعات الاستهلاكية السكر للمواطنين بأسعار مخفضة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر كيلو السكر اليوم في المجمعات الاستهلاكية، وفق ما أعلنته وزارة التموين، والتي جاءت كالتالي:

سعر كيلو السكر اليوم في المجمعات الاستهلاكية

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم توفير السكر الحر للمواطنين الذين لا يملكون بطاقات تموينية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، إذ أن سكر كيلو السكر اليوم في المجمعات الاستهلاكية يكون أقل من السوق بـ10 جنيهات تقريبا، ما يتيح للمواطنين الحصول على السكر بأسعار أقل من الخارج، فيتم إتاحته للمواطنين في إطار الحصة التموينية التي يتم صرفها من البقال بسعر 12.60 جنيها.

سعر كيلو السكر اليوم في المجمعات الاستهلاكية لغير حاملي البطاقة التموينية

وأوضحت وزارة التموين أن سعر كيلو السكر اليوم في المجمعات الاستهلاكية لغير حاملي بطاقة التموين، يصل إلى 20 جنيها فقط، ليكون بذلك بسعر أقل من بعض الأماكن في السوق المحلي ب 10 جنيها، إذ أنه سعره يصل في السوق المحلي خارج المجمعات الاستهلاكية إلى 30 جنيها.