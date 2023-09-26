«التموين» تتيح السكر للمواطنين دون بطاقة بالمجمعات.. مخفض عن الأسواق

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، السكر بالسعر الحر للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية، بسعر أقل من الأسواق بنحو 10 جنيهات، ومن خلال 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، إذ تضخه بسعر 20 جنيها لكيس السكر المعبأ وزن 1 كيلوجرام، بتخفيض كبير عن سعره في السوق المحلية والسلاسل التجارية، الذي يصل إلى 30 جنيها في بعض الأماكن.

احتياطي السكر في التموين

وفقا لآخر تقارير من وزارة التموين، فإن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 8 أشهر، مع استهداف زيادة حجم المخزون، نظرا لقرب موسم حصاد قصب السكر في يناير المقبل، وحصاد بنجر السكر في فبراير المقبل، ما يزيد من حجم الاحتياطي الاستراتيجي.

سعر السكر المدعم

فيما يستقر سعر السكر لأصحاب البطاقات التموينية، الذي يتم صرفه، وفقا لحصة بطاقة التموين بناء على عدد الأفرد على البطاقة، يبلغ سعر الكيس 12.60 جنيه، من منافذ البقالين.