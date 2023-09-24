سعر سكر التموين لمستحقي الدعم.. استكمال صرف السلع حتى نهاية سبتمبر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استقرار سعر سكر التموين، وتكثيف ضخ كميات السكر من منافذ البقالين، لاستكمال صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 لأصحاب البطاقات التموينية، الذين لم يستكملوا الصرف حتى الآن.

سعر سكر التموين

وجاء سعر سكر التموين لحاملي البطاقات التموينية عند 12.60 جنيه، في حين تضخه وزارة التموين لجميع المواطنين غير حاملي البطاقات بسعر 20 جنيها من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا مدارس على مستوى المحافظات.

أسعار السلع التموينية

وجاءت أسعار قائمة السلع التموينية خلال شهر سبتمبر الجاري، كما يلي.

1- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام واحد بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جرام بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جرامًا بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جرامًا بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جرام بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جرامًا بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جرامًا بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر 3 جنيه.

25- بسكويت يويوز سادة بسعر جنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 4 جنيهات.