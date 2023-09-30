في حادث غريب.. صياد يلقى مصرعه داخل البحر بأستراليا: «الحوت خبط المركب»

لقي رجلا لقي مصرعه، ونُقل آخر في المستشفى بعد أن صدم حوت قاربهما وقلبه أثناء رحلة صيد في أستراليا.

انتشال رجل فاقدا للوعي من ساحل سيدني

ونقلت «سكاي نيوز» عن الشرطة أنَّه تمّ انتشال رجل فاقدا للوعي من خليج بوتاني قبالة ساحل سيدني وتوفي في وقت لاحق، بينما نُقل الآخر إلى المستشفى وحالته مستقرة.

وأعلنت ياسمين كاتلي وزيرة شرطة نيو ساوث ويلز تفاصيل الحادث، مشيرة إلى أنّ هناك حوت ضالع في الحادث، من كان يظن أن هذا سيحدث؟ إنَّه أمر مأساوي للغاية وذكرت الشرطة في بيان، مرجحة أنَّ القارب اصطدم بحوت أو تأثر بسبب اختراقه له، مما تسبب في إمالة القارب وانقلاب الرجلين خارجه ولم تحدد نوع الحوت.

حادث غريب

بينما وصف جهاد ديب وزير خدمات الطوارئ الأسترالي الحادث بأنه كان غريبا جدا.

وتعتبر أستراليا ونيوزيلندا المجاورة تعتبر مناطق معروفة لجنوح الحيتان الجماعي على الشواطئ وفي حين أن الوفيات البشرية الناجمة عن الحيتان في المنطقة نادرة.