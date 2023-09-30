انطلاق العام الدراسي الجديد في جامعة الإسكندرية بـ«تحية العلم»

شهد رئيس جامعة الإسكندرية مراسم تحية العلم خلال أول أيام العام الدراسي الجديد بمجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية، وسط حضور عمداء الكليات والكشافة الطلابية، معلنا انطلاق العام الدراسي الجديد، متمنيا للطلاب أن يكون عاما مزدهرا بالعلم والمعرفة.

ووجه الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إلى عمداء الكليات، عددا من التعليمات الخاصة ببدء العام الدراسي لتوفير مناخ جيد للطلاب.

تعليمات بدء العام الدراسي بجامعة الإسكندرية

وأوضح «قنصوة» لـ«الوطن»، على هامش انطلاق العام الدراسي، أنه جرى التأكيد على جاهزية الكليات لانتظام الدراسة والعملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس، وإعلان الجداول الدراسية، بالإضافة إلى تجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، وكذلك أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة.

تعليمات لدمج الطلاب في الحياة الجامعية

وأضاف أنه تم التأكيد على توفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، وحسن استقبال الطلاب وعقد اللقاءات الطلابية لتعريفهم بطبيعة الحياة الجامعية ودمجهم في الأنشطة الطلابية لصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم، ورفع وعي الطلاب بثقافة العمل التطوعي والمجتمعي، وقيم الانتماء والولاء وقبول الآخر، وتدريب الطلاب على المهارات الحياتية المختلفة.

احتفال جامعة الإسكندرية بانتصارات أكتوبر

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تقرر الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، لمدة أسبوع كامل، وإقامة فعاليات مختلفة لتنمية الوعي والحس الوطني لدى الطلاب.