رشا سامي العدل تنعي شقيقها: «أخويا وروحي.. يارب تدخل الجنة بغير حساب»

نعت رشا سامي العدل، وفاة شقيقها «أحمد»، الذي وافته المنية صباح اليوم، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بأسباب الوفاة حتى الآن.

وفاة نجل سامي العدل

وناشدت ابنة الفنان الكبير الراحل سامي العدل، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء بالرحمة والمغفرة لشقيقها «أحمد»، والذي تم الإعلان عن خبر وفاته صباح اليوم السبت.

وكتبت رشا سامي العدل عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل، برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجعل قبره روضة من رياض الجنة».

موعد ومكان جنازة نجل سامي العدل

ومنذ قليل، أعلن خالد سامي العدل عن وفاة شقيقه أحمد، وقال الفنان رمزي العدل إن الوفاة حدثت صباح اليوم، ولم تحدد الأسرة حتى الآن موعد ومكان الجنازة.

ورحل الفنان سامي العدل في يوم 10 يوليو عام 2015 بعد صراع مع المرض، تاركًا ورائه عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية والشخصيات المميزة التي ارتبط بها الجمهور كما في مسلسلات «ريا وسكينة»، و«حديث صباح والمساء»، و«محمود المصري».