مستشفى العجمي التخصصي يحتفل باليوم العالمي للقلب

احتفل مستشفى العجمي التخصصي باليوم العالمي للقلب اليوم 2023/9/30 في حضور عدد كبير من مرضى القلب وجرى توعيتهم من مخاطر أمراض القلب مع شرح كل مرض وأعراضه ومسبباته، كما تمت التوعية عن كيفية الوقاية من أمراض القلب وأهمها الجلطات القلبية وقصور الشريان التاجي، وكيفية التعامل السريع من المريض في حالة حدوث جلطة مكتملة أو غير مكتملة، وكانت ندوة التوعية تحت عنوان اعرف قلبك.

أهمية تحاليل الكوليسترول

قال الدكتور مهاب الأنصاري، نائب مدير مستشفى العجمي التخصصي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والقسطرة القلبية لـ«الوطن»، إنه يجب إجراء تحاليل الكوليسترول منذ بلوغ 18 سنة، لأن بداية قصور الشرايين هو نسبة الكوليسترول في الدم و مصدره الدهون الخارجية وجزء يصنعه الكبد لأن هناك كوليسترول نافع وكوليسترول ضار، وإن قصور الشرايين هو ضيق في الشريان التاجي وتقصير وظائفه بسبب هذا الضيق فلا يتم توصيل الدم للقلب بشكل طبيعي فيؤدى إلى ذبحة وهي عدم وصول الدم بشكل منتظم للقلب، وعلى مريض القلب المتابعة المستمرة في عيادة القلب.

وأضاف الدكتور هشام محروس، أخصائي القلب والأوعية الدموية، أن من أهم أضرار التدخين التأثير على القلب وأنه أحد أهم مسببات الجلطات. وعلى المدخنين التوقف فورا عن التدخين لخطورته الشديدة على القلب، ووصف مرض الضغط أنه القاتل الصامت وخاصة الضغط العالي ولابد من قياس الضغط بشكل طبيعي كل فترة حتى لغير المرضى، ومن الأفضل اكتشاف الضغط من البداية والضغط الطبيعي يكون 90/140

وأشارت الدكتورة سهى نظمى، رئيس قسم الأوعية الدموية، بمستشفى العجمي التخصصي أنه لابد من السيطرة على الدهون ونسبة الكوليسترول وممارسة الرياضة شيئ مهم جدا للوقاية من أمراض القلب، وأقلها المشي ربع ساعة يومياً أو نصف ساعة مرتين أو تلاتة أسبوعيا.