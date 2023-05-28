ما الفرق بين الدهون المتحولة والعادية؟.. تزيد نسب وفيات مرضى القلب

تحذير خطير أصدرته وزارة الصحة والسكان حول الدهون المتحولة، كونها تسبب 8.39% من وفيات أمراض القلب التاجية، وهو ما ذكره الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للصحة، قائلًا إن الدولة المصرية تبنت مؤخرًا سياسة مهمة لخلو إمداداتها الغذائية من الدهون المتحولة والمنتجة صناعيًا، وتشمل الأفوكادو، وزيت الزيتون، وزبدة الفول السوداني، والأسماك الدهنية مثل سمك السالمون، والمكسرات واللوز والكاجو وبذور السمسم، والشوكلاتة الداكنة.

الفرق بين الدهون المتحولة والعادية

وتعليقا على هذا الشأن، قال الدكتور عمرو الحديدي أستاذ أمراض القلب والحالات الحرجة، إن هناك فرقًا بين الدهون المتحولة والدهون الطبيعية، ونوعية الأطعمة التي يكمن داخلها كل نوع، فالدهون العادية هي طبيعية موجودة بنسبة مسموح فيها في الطعام العادي في صورته الأولى، والتي يحتاجها الجسم بقدرٍ معين.

وأصاف «الحديدي»، لـ«الوطن»، أنّ الدهون المهدرجة أو المتحوّلة هي عبارة عن زيوت نباتية مهدرجة، أي مضاف إليها الهيدروجين على الزيوت النباتية السائلة ليجعلها في حالة صلبة، ومن شأنها التأثير على تكوين الدهون وبالتالي مُنعت عالميًا.

وأشار إلى أن أكثر أصناف غذائية بها دهون متحولة، في أطعمة منتشرة بين الناس مثل الطعام المقلي والبيتزا المجمدة والمخبوزات والدونتس والكعك، والأشياء التي تأتي في صورة صلبة، وتضاف إليها الدهون المتحولة؛ لأنّها تحافظ على عمر الطعام ليكون طازج لفترة أطول.

أضرار الدهون المهدرجة

كما أوضح أستاذ أمراض القلب، أن أضرار الدهون المتحولة لدى جسم الإنسان، هي أنه يحتوي على الكوليسترول عالي الكثافة ومنخفض الكثافة، الأول هو الضار الذي يؤدي لترسبات في الشرايين وانسداد لشرايين القلب والمخ، والدهون المتحولة تزيد هذا النوع الضار، وتقلل الكوليسترول عالي الكثافة النافع، وتصل خطروتها إلى انسداد شرايين وجلطات قلب، وزيادة نسبة الوفيات لمرضى القلب بسببها.

وتابع بأنّ وزارة المصرية ومنظمة الصحة العالمية تحركتا لتحذير المواطنين في الدول، وأصبح يكتب على المنتجات في غلافها الخارجي بخانة المكونات، أنها تتكون من زيوت نباتية مهدرجة بغرض التحذير، موضحا ضرورة استخدام زيت الزيتون وزيت الكتان وتجنب بقية الزيوت مثل زيت القطن والسمسم.

ونصح بالاعتدال في تناول اللأكلات المشبعة بالدهون المتحولة، مثل الوجبات السريعة، والبتعاد عن تناول كميات كبيرة من السمن البلدي، مع الحفاظ على ممارسة الرياضية يوميا، سواء من خلال الجيسم أو المشي.