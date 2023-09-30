تزاحم أبناء قبائل مطروح أمام مقار الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

توافد أبناء أكبر قبائل محافظة مطروح على مكاتب الشهر العقاري، لتحرير توكيلات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشيح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وشهدت أماكن الشهر العقاري تواجد مكثف لأبناء قبائل أولاد علي، وقبائل القطعان، وقبائل السمالوس وأبناء وادي النيل.

عمدة قبيلة الجميعات بمطروح يبايع الرئيس

وأكد العمدة إدريس أبوالسويطية، عمدة قبيلة الجميعات بمطروح، اليوم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قبيلة الجميعات بأكملها بشيوخها وشبابها تبايع الرئيس السيسي لاستكمال المسيرة في بناء مصر والتنمية الشاملة التي بدأها الرئيس منذ توليه المسئولية، مضيفًا «سر على بركة الله، نحن معك وخلفك وأمامك وبجوارك من أجل مصر، نبايعك وندعمك خلال الفترة المقبلة لبناء الجمهورية الجديدة».

إقبال على مكاتب الشهر العقاري في مدن مطروح

ويقبل المواطنون من أفراد القبائل في مدن محافظة مطروح السلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح ورأس الحكمة والضبعة والعلمين والحمام وسيوة على مكاتب الشهر العقاري، في ظل تنظيم متميز في محيط كل مكتب، من خلال حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن، ومن المتطوعين من أبناء قبائل مطروح لدخول المواطنين دون تدافع لتحرير التوكيلات، مع توفير أماكن مخصصة لكبار السن.