موعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في مصر.. اعرف التفاصيل وفق الجدول

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في مصر، والتي من المقرر أن تبدأ للمصريين بالخارج من 1 ديسمبر حتى يوم الأحد الموافق 3 من شهر ديسمبر المقبل، وانتخاب المصريين في الداخل بداية من يوم 10 ديسمبر المقبل وحتى الثلاثاء الموافق 12 من نفس الشهر.

من المُقرر أن تُعلن نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، وبذلك تنتهي الانتخابات الرئاسية في مصر.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لكل مرشح يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع تزويد الهيئة الوطنية للانتخابات بصورة رسمية من التوكيل.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي وفق القرار رقم 5 لسنة 2023 الخاص بفتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية 2024، ويأتي بعد الاطلاع على الدستور وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.

وعلى صعيد آخر، تستمر مكاتب الشهر العقاري في استقبال المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات لتأييد أحد مرشحي الرئاسة، مجانًا وفق ما أكدت عليه الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحة أنه لا يجوز عمل توكيل لأكثر من مرشح رئاسي.