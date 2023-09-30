متى تبدأ الانتخابات الرئاسية في مصر؟.. اعرف المواعيد كاملة وفق الجدول

أجابت الهيئة الوطنية للانتخابات، على التساؤل الخاص بـ«متى تبدأ الانتخابات الرئاسية في مصر؟»، موضحة الشروط الخاصة بعملية الترشح والتي تشمل أن يكون المترشح مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، فضلًا عن أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدينة والسياسية وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رده إليه اعتباره.

موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر

تبدأ عملية انتخاب المصريين في الخارج في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة لمدة 3 أيام بداية من 1 ديسمبر حتى يوم الأحد الموافق 3 من شهر ديسمبر المقبل، وفق ما أكدت عليه الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي في جدول الانتخابات الرئاسية.

أما عن عملية انتخاب المصريين في الداخل فهي تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً لمدة 3 أيام بداية من يوم 10 ديسمبر المقبل وحتى الثلاثاء الموافق 12 من نفس الشهر.

من المقرر أن تنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل لمتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر ديسمبر ولمدة يوم واحد فقط.

موعد الإعادة في الانتخابات الرئاسية في مصر

وفق جدول الانتخابات الرئاسية 2024، تبدأ عملية انتخاب الإعادة في الخارج في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة لمدة 3 أيام بداية من يوم الجمعة الموافق 5 يناير المقبل وحتى الأحد الموافق 7 من نفس الشهر، وتبدأ عملةي انتخاب الإعادة في الداخل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً لمدة 3 أيام بداية من يوم 8 من شهر يناير المقبل وحتى 10 من نفس الشهر.