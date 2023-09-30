رئيس الوزراء: 750 مليار جنيه تكلفة إنشاء 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ عددا كبيرا من الدول أسس عواصم جديدة، مثل إندونيسيا، والأردن قال إنه سينتهج نهج مصر في بناء عاصمة جديدة.

أضاف «مدبولي» في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «عملنا حوارا مجتمعيا لتأسيس العاصمة الإدارية الجديدة، وكان هناك لغط كبير، وكان هناك من يقفون ضد هذه الفكرة، منهم أسامة الغزالي حرب، وفي النهاية قال إنه كان من أكبر المعارضين لكنه يرى أن هذا المشروع من أهم المشروعات التي يجب أن تستفيد منها الدول».

وتابع رئيس الوزراء: «مش بنعمل حي حكومي عشان نعزل، لكن نغير طريقة عمل الحكومة، ونبني جمهورية جديدة، ويجب أن تكون بيئة العمل في هذا المكان تشجع الموظف والمواطن المصري على الإبداع والتقدم ويجب أن نغير النمط القديم».

وواصل: «بالنسبة لمشكلة السكن فكلنا كنا نعلمها، والدولة المصرية عملت على برنامج إسكان بواقع 1.5 مليون وحدة في المدن الجديدة والمدن القائمة بـ750 مليار جنيه، وأصبحنا نبني في كل مكان بمصر حتى نستهدف جودة حياة المواطن حتى يتمتع المواطن بالحياة الحقيقية».