مدبولي: نفذنا تنمية متكاملة في سيناء خلال 9 سنوات بتكلفة 610 مليارات جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة طورت 357 منطقة غير آمنة بالكامل، بـ300 ألف وحدة، بعدما كان الأهالي يسكنون في أماكن غير آدمية.

أضاف «مدبولي» في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنّ كل الخبراء تحدثوا عن حتمية نقل العاصمة قبل 40 سنة، وجرى الاستقرار على المكان الحالي للعاصمة الإدارية الجديدة بما يتوافق مع مصلحة الدولة المصرية.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى تنمية سيناء، قائلا: «ما تم عمله في سيناء خلال الـ9 سنوات، ونحن نحارب الإرهاب، لم يحدث في تاريخ الدولة المصرية، نتحدث عن تنمية كاملة في كل أنحاء سيناء وأنفقنا 610 مليارات جنيه».