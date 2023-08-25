محافظ جنوب سيناء: السيسي وجه بسرعة تطوير مدينة كاترين لافتتاحها في أكتوبر

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير مدينة كاترين، كأكبر مدينة سياحية دينية عالمية، ليتم افتتاحها في شهر أكتوبر المقبل، ليتزامن الافتتاح مع ذكرى احتفالات انتصارات أكتوبر.

وأضاف فودة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العالم كله سينبهر بمدينة كاترين الجديدة المتطورة والصديقة للبيئة، التي تكاد تكون خالية من أي ثلوث بثاني أكسيد الكربون.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن مدن محافظة جنوب سيناء، ومدينة شرم الشيخ تشهد حاليا نهضة تنموية غير مسبوقة، خاصة بعد نجاح مؤتمر المناخ العالمي coup27، موضحا أن من ثمار استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ العالمي، إنشاء أكبر شبكة مرصدية وطنية، متصلة بجميع الجهات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، مؤكدا ان إنشاء الشبكة كمرصد امني مطور يرصد كل صغيرة وكبيرة جاء بتوجيهات حثيثة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصر تشهد عصر الجمهورية الجديدة

وأضاف فودة، أن مصر تشهد عصر الجمهورية الجديدة، التي تنعم بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني.

وأوضح فودة، أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات العاطلين في العالم إلى أكثر من 257 مليون شخص، تقلصت فيه معدلات البطالة لتنخفض إلى 7%، بفضل القيادة السياسية الواعية التي لم تألو جهدا في تحقيق كل سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن برامج الحماية الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، توسعت لتشمل 60 مليون مصري، في الوقت الذي زاد فيه عدد الخارجين عن الحماية الاجتماعية في العالم ليصبح 4.4 مليار شخص في العالم.

وأوضح فودة، أن ميزانية الحماية الاجتماعية في مصر زادت إلى 100 مليار جنيه في 2023، ليصبح إجمالي ميزانية الحماية الاجتماعية 529 مليار جنيه.

وأكد المحافظ، أن شرم الشيخ أصبحت تضم أضخم حديقة صديقة للبيئة مساحتها 41 فدانا، ساهمت في تقليص نسبة الكربون في الجو.