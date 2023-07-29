«الزراعة»: تطوير منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين في جنوب سيناء

قال الدكتور شعبان عبدالسميع، مدير الإدارة العامة للزراعات المحمية بوزارة الزراعية، إن الإدارة طورت خلال شهري يونيو ويوليو، منافذ البيع التابعة لها بمحافظة جنوب سيناء وطرح جميع السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء.

توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الدقي

وأضاف «عبد السميع»، في بيان، اليوم السبت، أنه يجرى حاليًا تجهيز منافذ بيع السلع الغذائية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة؛ تمهيدًا لافتتاحها أمام الجمهور، مؤكدًا أن المنافذ التابعة للإدارة بمنطقة الدقي تواصل توفير السلع الغذائية للمواطنين وفي مقدمتها اللحوم بأسعار مخفضة.

توفير شتلات النخيل من أصناف البرحى المجدول السكري الصقعي

وأشار مدير الإدارة العامة للزراعات المحمية، إلى أن المعرض الدائم التابعة للإدارة بالدقي يواصل توفير شتلات النخيل من أصناف البرحى المجدول السكري الصقعي، وأن مبادرة توفير السلع بأسعار مخفضة تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «معا لمحاربة الغلاء»، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وتحت مظلة مبادرة وزارة الزراعة «خير مزارعنا لأهالينا»، وتحت اشراف الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.