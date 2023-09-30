عاجل.. مدبولي: 54 خبيرًا واستشاريًا أعدوا مخطط التنمية العمرانية في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مخططًا وضع واعتبره بمثابة دستور لعملية التنمية في مصر، وهو مخطط التنمية العمرانية في مصر لسنة 2052، مشيرًا إلى أن هذا المخطط أعده 54 خبيرًا واستشاريًا مصريًا في جميع المجالات، حيث اجتمعوا على مدار سنوات وضعوا رؤية للدولة المصرية.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته في افتتاح جلسات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، أن المخطط يشير إلى المدن الجديدة والأراضي الزراعية والصناعة وتعظيم موارد مصر وكيف نبني دولة.

وتابع رئيس الوزراء: «قبل أن أشرف على العمل التنفيذي كنت رجل أكاديمي، واطلعت بنفسي على عشرات المخططات والخطط التي أعدت للدولة المصرية على مدار عقود، ولا أزعم أن ده الأحسن فيهم ولا الأفضل ولكن كان ممكن ده مصيره زي باقي المخططات في الأدراج بالمكتبات، الشيء الوحيد الذي غير والاختلاف أن يكون لديك الرغبة والإرادة في ترجمته لتنفيذ، الموضوع مش حلم ولكن تاخد ده عشان تنفذه وتبني دولة».

ولفت إلى أن الدولة أنفقت وتنفق في خلال 2014 - 2023 أكثر من 9.4 تريليون جنيه لتنفيذ هذه المشروعات، وكانت أحد أهم أوجه النقد بعد حدوث الأزمة هي الإفراط في تنفيذ المشروعات، ولكن عندما نجمع بين الناتج المحلي الإجمالي على مدار الـ 9 ونرى نسبة الإنفاق من الـ 9.4 تريليون جنيه نجد أنها تصل إلى 22% من الناتج المحلي أي ما زلنا في الحد الأدنى.