رئيس الوزراء: الدولة نفذت 17 مجمعا صناعيا بـ5 آلاف وحدة إنتاجية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر ليس لديها الصناعات المتطورة الكبيرة، فهناك الصناعات الأولية والصناعات المتوسطة ولكي نبني صناعة حقيقية هناك حاجة إلى وقت وجهد، لذلك فإن هذا القطاع من أكثر القطاعات التي تبذل الدولة المصرية جهدا غير عادي.

وأضاف «مدبولي» في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الرئيس السيسي قال إن بناء المصنع الواحد يستلزم 3 أو 4 سنوات حتى يبدأ التشغيل ونصنع بتأثيره.

وتابع رئيس الوزراء: «الدولة تعمل في كل قطاعات الصناعة وهناك رؤية واضحة لتطوير هذا القطاع، وأتحنا عشرات الملايين من الأراضي بنظم وحوكمة معينة تضمن عدم التسقيع ولكن لتحقيق غرض التنمية».

وأوضح، أن الدولة نفذت 17 مجمعا صناعيا بـ5 آلاف وحدة إنتاجية، وأكثر من 3 آلاف منها تم تخصيصها وبدأوا دخول حيز التشغيل.