شكاوى رئاسة الوزراء.. خطوات بسيطة لتقديمها إلكترونيا

تحرص الحكومة المصرية باستمرار على تقديم جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون، كما تسعى دائما لتطوير تلك الخدمات لتسهيلها عليهم دون أن يكون هناك عقبات لذلك، ما جعلها تقوم بتقديم فرصة إجراءها إلكترونيا دون أن يكون هناك حاجه للذهاب للمصالح الحكومية، وتحديدا منظومة الشكاوى الخاصة بالمواطنين، ما يجعلهم يبحثون عن شكاوى رئاسة الوزراء.

ووفر مجلس الوزراء للمواطنين فرصة تقديم شكاوى رئاسة الوزراء إلكترونيا، وفي خطوات بسيطة يستطيع المواطنون إجراءها بسهولة، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة، وجاءت خطوات التقديم لشكاوى رئاسة الوزراء، كالتالي:

خطوات تقديم شكاوى رئاسة الوزراء إلكترونيا

- يقوم الراغب في تقديم الشكاوى لمجلس الوزراء بالدخول إلى موقع البوابة الحكومية لمنظومة الشكاوى الموحدة.

- ثم يقوم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالتسجيل والموجودة أعلى الصفحة الرئيسية.

- ثم يقوم الراغب في تقديم الشكوى بإدخال جميع البيانات الخاصة به، والتي تنمثل في ( اسم الشاكي الرباعي، طبيعة الشاكي، الوظيفة أو المهنة، الرقم القومي، الحالة الاجتماعية، تاريخ الميلاد، العنوان، أرقام التواصل، البريد الإلكتروني)، حتى يتم تسجيل الحساب الخاص بالمواطن على الموقع.

- وبعد الانتهاء من تسجيل الحساب، يستطيع المواطن تقديم الشكوى الخاصة به من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة.