موقع رئاسة مجلس الوزراء لتلقي شكاوى المواطنين.. أرقام وطرق التواصل

أصبح موقع رئاسة مجلس الوزراء لتلقي شكاوى المواطنين، مقصد الباحثين عن حل لمشاكلهم بمختلف القطاعات وعلى مدار 24 ساعة، وسط تفاعل فوري مع الاقتراحات والشكاوى والرد عليها والعمل على حلها مع الجهات المختصة.

وأنشأت الحكومة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 ليختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ويمتد نطاق عملها بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة.

رابط تقديم شكوى لمجلس الوزراء

وحول خطوات التعامل مع موقع رئاسة مجلس الوزراء لتلقي شكاوى المواطنين، لمن يرغب في تقديم اقتراح أو طلب أو شكوى لمجلس الوزراء عليه التواصل مع موقع رئاسة مجلس الوزراء لتلقي شكاوى المواطنين للإبلاغ عن شكواه أو متابعة شكوى سابقة أو تسجيل شكوى جديدة من خلال الدخول على الرابط هنا.

أرقام الطوارئ لتقديم الشكاوى لمجلس الوزراء

وأتاح موقع رئاسة مجلس الوزراء لتلقي شكاوى المواطنين أرقام الطوارئ في حال الشكوى من قطاعات الكهرباء أو المياه والصرف الصحي والمطافئ والإسعاف والغاز وخلافه وهي كالتالي: «النجدة 122، الكهرباء 121، انقطاع المياه 125، الصرف الصحي 175، طوارئ الغاز 129، طوارئ الصحة 105، الإسعاف 123، المطافئ 180، نجدة الطفل 16000، الأمن العام 115».

وأشار موقع رئاسة مجلس الوزراء لتلقي شكاوى المواطنين إلى متابعة اجراءات فحص الشكاوى حيث يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي ورقم الشكوى لمتابعة أخر المستجدات بشأن الشكوى.