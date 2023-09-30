مدبولي: قروض بـ47 مليار جنيه لتمويل 1.8 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تنفق عشرات المليارات من الجنيهات لتطوير قطاع الغزل والنسيج، لأن الدولة يجب أن يستمر دورها فيه حتى يأتي دور القطاع الخاص.

أضاف «مدبولي» في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنّ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعمل الدولة على توفيرها بقروض بلغت 47 مليار جنيه لتمويل 1.8 مليون مشروع، وأطلق الرئيس السيسي، حزمة كبيرة من الإصلاحات لقطاع الصناعة سواء عدم فرض رسوم جديدة على أي جهة حكومية والتجاوز عن الغرامات والتسعير الموحد.

وتابع رئيس الوزراء: «لدينا 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة تؤدي إلى استيراد منتجات بأكثر من 25 مليار دولار، وتركز الدولة المصرية على هذه الفرص ونعمل عليها بحوافز وإجراءات كثيرة لتوطين صناعات بهذا الشكل توفر على الدولة فاتورة استيراد تصل إلى أكثر من 25 مليارا».