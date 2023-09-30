مصر الأولى عربيا في مشروعات توطين صناعة الهيدروجين

تأتي مصر على رأس القائمة للدول العربية، من ناحية عدد المشروعات التي تهدف لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، بنحو 20 مشروعا من إجمالي حوالي 73 مشروعا بصناعة الهيدروجين على جميع مستوى الوطن العربي من المتوقع أن تنعكس تلك المشروعات الموقعة على الاقتصاد المصري بالعديد من المنافع من بينها ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات.

تحقيق تنوع مصادر الطاقة لمصر

- تحقيق تنوع مصادر الطاقة لمصر ووجود معادلة متزنة من الطاقة لمصر لأول مرة، وحماية الاقتصاد المصري من حالة التذبذب والتقلب في أسعار النفط العالمية، وذلك عن طريق سرعة ضم الهيدروجين الأخضر إلى مزيج الطاقة المصري واستخدامه في الصناعات المختلفة.

- إنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجا وات.

- إنتاج وقود أخضر بسعة إحمائية تفوق 12 مليون طن سنويا.

الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

- الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويا لتوفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشغيلية.

- من المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين حوالي 7 مرات بحلول عام2050 مما سيؤدي إلى توفير لمصر إمكانية الحصول على نسبة كبيرة من السوق الدولية للهيدروجين (حوالي) (8) وريادة الناتج المحلي بحوالي 18 مليار دولار.