غضب بريطانيا من مراهق قطع شجرة «روبن هود» الشهيرة.. عمرها 200 عام

استطاعت الشرطة البريطانية، القبض على شاب مراهق يبلغ من العمر 16 عاما، وذلك بعدما قام بقطع شرجة تاريخية يزيد عمرها عن 200 سنة من الزمن، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

ألقت الشرطة البريطانية القبض على المراهق بعد أن ارتكب عملاً تخريبياً متعمداً بقطعه شجرة الجميز الشهيرة في بريطانيا، ووصفت الحادثة بأنها تسببت في تدمير تاريخي لشجرة ذات قيمة عمرية كبيرة.

وتعتبر شجرة الجميز، الموجودة في حديقة نورثمبرلاند الوطنية في شمال إنجلترا، مشهورة حول العالم، حيث اكتسبت شهرة واسعة بعد ظهورها في فيلم «روبن هود.. أمير اللصوص» عام 1991، والملايين من الأشخاص قد تعلقوا بهذه الشجرة التاريخية وتعتبرها جزءًا لا يتجزأ من المشهد الطبيعي الجميل للحديقة.

وتقع شجرة الجميز الشهيرة في منطقة خالية من الأشجار، بجانب جدار هادريان التاريخي المذهل الذي تم تدرجه على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويعود بناء الجدار إلى حوالي 1900 عام وكان يهدف إلى حماية أقصى الحدود الشمالية الغربية للإمبراطورية الرومانية، وتجتمع هاتان المعلمتان التاريخيتان ليشكلا منظرًا رائعًا يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

Today @MayorJD visited Sycamore Gap at Hadrian's Wall Northumberland, where sadly one of the North's most famous trees has been felled in a suspected deliberate act of vandalism. #SycamoreGap pic.twitter.com/CPDB9pB5NU