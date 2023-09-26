عاجل.. تحذيرات من طوفان محتمل في بريطانيا بسبب العاصفة أغنيس

استمرارًا للكوارث الطبيعية التي تتعرض لها عدد من دول العالم بسبب عوامل التغير المناخي، تستعد المملكة البريطانية لاستقبال عاصفة شديدة تُعرف باسم العاصفة «أغنيس»، التي من المتوقع أن تجلب أمطارًا غزيرة ورياحًا تصل سرعتها إلى 80 ميلًا في الساعة.

تحذيرات من العاصفة أغنيس

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، تحذيرات مهمة بشأن العواصف القوية والطوفان المحتمل وقوعهما نتيجة تعرض البلاد للعاصفة أغنيس، حسبما كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ومن المتوقع أن تجلب العاصفة الأولى لهذا الموسم في البلاد- التي تمت تسميتها رسميًا بالأمس بـ أغنيس- رياحًا تبلغ سرعتها 80 ميلا في الساعة وأمطارًا تبلغ 2.4 بوصة، مع احتمالية وقوع فيضانات وسط تحذيرات من تعرض حياة المواطنين للمخاطر.

كما تم تحذير سائقي السيارات من البقاء يقظين بشأن تساقط الأشجار وغيرها من أجزاء الحطام المتطاير.

ميعاد حدوث العاصفة أغنيس

ويسري التحذير من العاصفة أغنيس أو ما عرف أيضًا بالطقس الأصفر، بداية من العاشرة صباح غد الأربعاء، وحتى الساعة 7 صباحًا يوم الخميس، في جميع أنحاء المملكة البريطانية باستثناء جنوب إنجلترا وشمال اسكتلندا.

كما توجد تحذيرات من الطقس الأصفر بداية من 9 مساء الأربعاء وحتى السادسة صباح الخميس في جنوب اسكتلندا.

فيما حذر أيضًا خبراء الأرصاد من هبوب رياح مزعجة بشكل كبير، تتراوح سرعتها بين 50 و60 ميلا في الساعة على الأراضي الداخلية ومن 65 إلى 80 ميلا في الساعة على السواحل، وقالوا إن بعض الطرق والجسور قد تغلق، ومن الممكن أيضًا انقطاع التيار الكهربائي، بينما قد تواجه السكك الحديدية والطرق والمطارات انقطاعًا.

وعلى هذا النحو، أصدر مطار برمنجهام نصائح للمسافرين قبل تعرض البلاد لعاصفة الغد، وقال المتحدث باسم المطار: «نحن مستعدون لهذه الظروف الجوية العصيبة، وسنعمل بما يتماشى مع إجراءات الطقس القاسية المعتادة لدينا».

معلومات عن العاصفة أغنيس

وأغنيس هي عاصفة استوائية تحدث عبر الساحل الشرقي للولايات المتحدة مما يتسبب في تحرك تيار نفاث عبر المحيط الأطلسي، ويمكن أن تجلب العاصفة أمطارًا تعادل أسبوعين في 9 ساعات، وعواصف تصل سرعتها إلى 80 ميلا في الساعة إلى أجزاء من اسكتلندا.

وفي الوقت نفسه، سيشهد اليوم هطول أمطار غزيرة تتحرك بسرعة شمال شرق إنجلترا وويلز، بينما ستضرب مجموعة من الأمطار والرعد والرياح العاصفة أيرلندا الشمالية وغرب اسكتلندا.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من جلب إعصار نايجل أمطارًا غزيرة في جميع أنحاء البلاد، مما تسبب في حدوث فوضى في السفر وفيضانات في بعض المناطق.