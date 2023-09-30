الكشف على 2200 مواطن في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية سماكين الشرق، التابعة لمركز ومدينة الحسينية، والتي استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

13 عيادة في القافلة الطبية

اشتملت القافلة الطبية على 13 عيادة، بها 11 تخصصا طبيا وهي «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد».

تحويل 13 حالة مرضية المستشفيات

وأوضحت مديرية الصحة، أنه تم تخصيص 2 عيادة للباطنة والأطفال، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بسماكين الشرق، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2200 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 13 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.