أعضاء «مستقبل وطن» في الشرقية يحررون توكيلات تأييد ترشيح الرئيس السيسي

حررت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن الشرقية برئاسة محمد بدران وتحت إشراف الدكتور النائب محمد سليم أمين الحزب بالمحافظة، توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي بالشهر العقاري بـ أولاد صقر، مؤكدين دعمهم للقيادة السياسية واستمراره لاستكمال ما بدأه من إنجازات نحو الجمهورية الجديدة.

التيسير على المواطنين أمام الشهر العقاري

وصرح محمد بدران، أن أمانة العمل الجماهيري عن حزب مستقبل وطن بالشرقية، جمعت الكوادر التنظيمية وأعضاء الأمانة وعدد من المواطنين، للتيسير عليهم أمام الشهر العقاري، بمركز أولاد صقر استعدادا لتوثيق توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض ماراثون السباق الرئاسي 2024.

عمل توكيلات للمرشحين المحتملين في الانتخابات

وأشار محمد بدران، في بيانه إلى أن شباب مستقبل وطن متواجدين بجميع مكاتب التوثيق بالشهر العقاري المحددة، لتنظيم دخول المواطنين الراغبين في عمل توكيلات للمرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية، مع تذليل العقبات التي قد تطرأ من الازدحام.

التوافد على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات

وفي الإطار نفسه واصل الآلاف من المواطنين وأعضاء حزب مستقبل وطن التوافد على مكاتب الشهر العقاري؛ لتحرير توكيلات للمطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالشرقية، إن نواب، وأعضاء الحزب وكوادر التنظيمية، بجميع مراكز المحافظة لليوم الرابع علي التوالي اصطفوا بالآلاف حاملين صور الرئيس عبدالفتاح السيسي والعلم المصري في مشهد استثنائي أكد اصطفاف المواطنين خلف القيادة السياسية.

وأكد «سليم» في بيانه، أن مرحلة التوكيلات مستمرة، وما هي إلا بداية في خطة أعدها الحزب عقب إعلانه بمطالبة الرئيس السيسي يخوض انتخابات الرئاسة 2024 لاستكمال ما بدأته القيادة السياسية من إنجازات يشهد بها القاصي والداني ولا ينكرها إلا جاحد ومتربص للدولة المصرية، مضيفًا أن الكيان بكافة كوادره الحزبية عن محافظة الشرقية بالتنسيق مع الأمانة المركزية في غرفة عمليات مستمرة على مدار الساعة لتذليل أي عقبات أمام أي مواطن.